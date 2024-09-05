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Gaziantep'te 21 kişinin öldüğü apartmana ilişkin karar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 13:07 Güncelleme: 05.09.2024 13:07
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Gaziantep’te 21 kişinin öldüğü apartmana ilişkin karar

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 21 kişinin öldüğü Gölgeler Apartmanı'na ilişkin davada, müteahhit 19 yıl 6 ay, mimar ise 16 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

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