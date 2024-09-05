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Arnavutköy'de patlayıcı madde paniği! Ekipler alarma geçti

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 20:53
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Arnavutköy’de patlayıcı madde paniği! Ekipler alarma geçti

İstanbul Arnavutköy'de balıkçıların denizde bulduğu metal cisim ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken ekipler patlayıcı madde şüphesiyle çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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