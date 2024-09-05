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İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu! 320 ton ele geçirildi

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 11:37
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İstanbul’da kaçak akaryakıt operasyonu! 320 ton ele geçirildi

İstanbul'da 13 ilçede eş zamanlı olarak kaçak akaryakıt operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında toplamda 320 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 23 şüpheli ise yakalandı.

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