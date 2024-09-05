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Dilan-Engin Polat çifti davasında savcı görüşünü açıkladı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 11:19 Güncelleme: 05.09.2024 16:33
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Dilan-Engin Polat çifti davasında savcı görüşünü açıkladı

Kara para aklama suçlamasıyla 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 24 şüphelinin yargılandığı davada bugün ikinci duruşma görüldü. Duruşmada savcı tutuklu bulunan Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat ile muhasebecileri Ahmet Gün'ün tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkemede konuşan Dilan Polat'ın "kara kutusu" Mustafa Özalp ise "Polatlar bizim sadece müşterimizden biridir." dedi.

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