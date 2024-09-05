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İstanbul'da bir garip soygun hikayesi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 15:56 Güncelleme: 05.09.2024 15:59
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İstanbul’da bir garip soygun hikayesi!

İstanbul Sultanbeyli'de akılalmaz bir kuyumcu soygunu planı, polis tarafından engellendi. 8 ay önce gözüne kestirdikleri kuyumcuyu soymaya karar veren 7 şüpheli, klasik bir plan yaparak soygun girişimi başlattı. Kuyumcunun hemen yanındaki duvarı delerek dükkana girmeye çalışan 4 kafadar amaçlarına ulaşamadı. Emellerinden vazgeçmeyen suç ortakları aylar sonra yeni bir plan yaparak tekrar harekete geçti. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında filmlere konu olacak olayın detaylarını paylaştı.

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