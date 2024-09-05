05 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Gaziosmanpaşa'da korkutan yangın! Facia önlendi...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 16:14
ABONE OL
Gaziosmanpaşa’da korkutan yangın! Facia önlendi...

Gaziosmanpaşa'da 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın çevredeki 2 binaya da sıçradı. Mahalle sakinlerinin panikle sokağa çıkarken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör