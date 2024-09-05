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Esenyurt'ta D-100'ü kilitleyen olay! Araç alev aldı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 15:30
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Esenyurt’ta D-100’ü kilitleyen olay! Araç alev aldı

İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki bir araç alev aldı. D-100 karayolunda meydana gelen olayda trafik bir süre aksarken, aracın söndürülerek bölgeden kaldırılması sonrası yol açıldı.

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