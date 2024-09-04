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Sultangazi'de silahlı saldırı! 1 kişi öldü

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 00:02
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Sultangazi’de silahlı saldırı! 1 kişi öldü

Sultangazi'de akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. 38 yaşındaki kuyumcu evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan kuyumcu yaşamını yitirirken saldırganlar kuyumcunun elindeki 1 kilo altın dolu çantayı alarak kaçtı.

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