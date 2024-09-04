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Zonguldak'ta park halindeki otomobil yandı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 14:44
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Zonguldak’ta park halindeki otomobil yandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yangın çıkan park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

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