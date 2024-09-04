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Düzce'den AB ülkelerine 7 bin 581 ton iç fındık ihracı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 14:33
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Düzce’den AB ülkelerine 7 bin 581 ton iç fındık ihracı

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2024'ün 8 aylık döneminde 7 bin 581 ton iç fındık satıldı.

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