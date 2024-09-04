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Yumaklı duyurdu! Bursa'nın siyah inciri için güzel haber

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 08:47
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Yumaklı duyurdu! Bursa’nın siyah inciri için güzel haber

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bursa siyah incirinin Türkiye adına Avrupa Birliği'nden (AB) tescil alan 26'ncı ürün olduğunu bildirdi.

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