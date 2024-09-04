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Sinop’ta korkutan yangın! 2 saat sonra söndürüldü

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 06:26
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Sinop’ta korkutan yangın! 2 saat sonra söndürüldü

Sinop’ta bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık iki saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü.

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