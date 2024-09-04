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Adana'da sanayi sitesinde yangın! 10 iş yeri zarar gördü

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 08:54
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Adana’da sanayi sitesinde yangın! 10 iş yeri zarar gördü

Adana'da bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Kırtasiye deposunda başlayan yangın, yandaki iş yerlerine de sıçradı. 3 saatlik çalışma sonucu alevler söndürülürken, 10 iş yeri zarar gördü.

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