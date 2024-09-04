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Trabzon'daki sağanak ve heyelanda 14 kişi kurtarıldı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 13:01
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Trabzon’daki sağanak ve heyelanda 14 kişi kurtarıldı

Trabzon'da dün sağanak sonucu yaşanan heyelanda mahsur kalan 14 kişi, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Kentte su baskınlarına neden olan sağanakta Büyükşehir Belediye ekipleri de yoğun çaba sarf etti.

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