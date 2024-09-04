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Dolandırıcıların tuzağına düştüler her şeylerini kaybettiler! 15 milyonluk varlık 5 milyona gitti: Hipnoz olduk paraları verdik

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 12:50 Güncelleme: 04.09.2024 12:54
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Dolandırıcıların tuzağına düştüler her şeylerini kaybettiler! 15 milyonluk varlık 5 milyona gitti: Hipnoz olduk paraları verdik

İstanbul Küçükçekmece'de oturan bir çift dolandırıcıların tuzağına düştü. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, çift adına sahte kimlik çıkarıldığını ve gizli operasyon yürüttüklerini söyledi. Tuzağa düşen talihsiz çift, Kastamonu'da olan piyasa değeri 15 milyon lira değerindeki malvarlıklarını 5 milyon liraya satarak parayı dolandırıcılara verdi. Yetkililerden yardım isteyen mağdurlar, "Hipnoz olduk paraları verdik." dedi.

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