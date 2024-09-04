04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

9 bloklu sitede isyan ettiren asansör krizi

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 13:26
ABONE OL
9 bloklu sitede isyan ettiren asansör krizi

Bursa'da 12 katlı 9 bloktan oluşan bir sitede yaşanan asansör arızası site sakinlerini isyan ettirdi. Vatandaşlar her akşam saat 21.00'da ışıkları 'kapat aç' yaparak site yönetimini protesto ettiler.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör