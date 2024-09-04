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Tokat'ta minibüs dereye uçtu! 1 ölü 25 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 04.09.2024 18:19 Güncelleme: 04.09.2024 20:50
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Tokat’ta minibüs dereye uçtu! 1 ölü 25 yaralı

TOKAT'ın Niksar ilçesinde fındık işçilerini taşıdığı Cengiz Gezi yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı. Meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 25 kişi de yaralandı.

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