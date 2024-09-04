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Mardin'de iki otomobil birbirine girdi: 7 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 18:08
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Mardin’de iki otomobil birbirine girdi: 7 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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