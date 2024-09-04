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MSB acı haberi duyurdu: Osman Ayan şehit oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 18:47 Güncelleme: 04.09.2024 18:49
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MSB acı haberi duyurdu: Osman Ayan şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde görev sırasında kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın, şehit olduğunu duyurdu.

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