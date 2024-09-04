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TIR makas attı 6 araç birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 16:44
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TIR makas attı 6 araç birbirine girdi: 1’i ağır 5 yaralı

Samsun'da makas attığı iddia edilen bir TIR'ın neden olduğu kazaya 6 araç karıştı. Olayda otomobiller hurdaya dönerken, 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

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