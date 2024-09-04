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Kocaeli'deki tarihi su sarnıcının restorasyonu tamamlandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 16:43
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Kocaeli’deki tarihi su sarnıcının restorasyonu tamamlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi su sarnıcı restore edildi. Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gün yüzüne çıkarılarak koruma altına alınan, tarihi 10. yüzyıla uzandığı değerlendirilen yapının bulunduğu alanda yürütülen restorasyon kapsamında, 551 metrekarelik meydan düzenlemesi ve 245 metrekarelik cam seyir terasının inşası bitirildi.

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