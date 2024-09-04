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Elazığ'da ambulans ile hafif ticar araç çarpıştı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 16:44
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Elazığ’da ambulans ile hafif ticar araç çarpıştı

Elazığ'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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