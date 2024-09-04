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Tamir etmek istediği patpatın altında can verdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 16:48
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Tamir etmek istediği patpatın altında can verdi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde tamir etmek istediği patpatın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.

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