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Nevşehir'de uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 2 kişi tutuklandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 16:48 Güncelleme: 04.09.2024 16:48
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Nevşehir’de uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 2 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

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