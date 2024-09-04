04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Adana'daki denetimlerde 26 ruhsatsız silah ele geçirildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 16:46
ABONE OL
Adana’daki denetimlerde 26 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 26 ruhsatsız silah ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör