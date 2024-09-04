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Korkunç kaza! Minibüs takla attı acı haber geldi

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 22:47
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Korkunç kaza! Minibüs takla attı acı haber geldi

Aksaray’da kontrolden çıkan minibüs dehşet saçtı. Kontrolden çıkan minibüs şarampole takla atan kazada genç sürücü hayatını kaybetti.

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