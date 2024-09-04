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Adana'da feci kaza! 1'i çocuk çok sayıda yaralı var

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 01:39 Güncelleme: 04.09.2024 01:39
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Adana’da feci kaza! 1’i çocuk çok sayıda yaralı var

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobil çarpıştı. Durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından 1'i çocuk 6 yaralı hastaneye kaldırıldı.

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