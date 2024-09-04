04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Ordu'da şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 04.09.2024 16:32
ABONE OL
Ordu’da şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney (28), memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör