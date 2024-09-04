04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Aydın'da 15 düzensiz göçmen yakalandı: Geri gönderilecekler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 16:34
ABONE OL
Aydın’da 15 düzensiz göçmen yakalandı: Geri gönderilecekler

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ile birlikte yol kontrollerini sürdüren Mobil Göç Noktası ekiplerince, yol izin belgeleri olmadığı tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör