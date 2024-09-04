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'Hayalet Sürücü' filmi Tokat'ta gerçek oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 04.09.2024 16:43
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’Hayalet Sürücü’ filmi Tokat’ta gerçek oldu

Tokat'ta motor kısmından alev alan bir motosiklet, görenlere "Hayalet Sürücü" filmini hatırlattı. Yaşanan olay sürücünün kask kamerası tarafından görüntülendi.

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