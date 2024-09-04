04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Arabada cansız bedeni bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 04.09.2024 17:04 Güncelleme: 04.09.2024 17:42
ABONE OL
Arabada cansız bedeni bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı

Eskişehir'de evliliğinin 1'inci yıl dönümünde yaşadığı binanın otoparkındaki otomobilinin arka koltuğunda boğazı kesilmiş halde bulunan hemşire Tuğba Koç’un (25) cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Tuğba Koç’un gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen eşi A.K., savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genç hemşirenin eşi A.K.’nin savcılıkta verdiği ifadesinde, eşinin psikolojik tedavi gördüğünü ve bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör