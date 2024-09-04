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Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 1 kişi yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 20:21
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Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 1 kişi yakalandı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi şahıs yakalandı.

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