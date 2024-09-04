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Mevlid Kandili 2024 ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 11:21 Güncelleme: 04.09.2024 11:22
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Mevlid Kandili 2024 ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü olan Mevlid Kandili'nin bu yıl hangi tarihte idrak edileceği gündemdeki yerini aldı. Mevlid Kandili'nin tarihi dini takvime göre belirlendiği için her yıl farklılık göstermektedir. Bu yıl da Mevlid Kandili 14 Eylül Cumartesi günü idrak edilecek.

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