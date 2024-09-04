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Balıkçı gemilerine uyarı: İzin alma süresi 6 Eylül'de duruyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 11:13 Güncelleme: 04.09.2024 11:13
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Balıkçı gemilerine uyarı: İzin alma süresi 6 Eylül’de duruyor

Balıkçı gemilerinin hamsi avcılığı için izin alma süresi 6 Eylül'de dolarken balıkçıların Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerinden bu tarihe kadar izin belgesi alınması gerekiyor. 12 metre ve üzeri balıkçı gemilerine, ruhsat tezkerelerinde birincil av aracı olarak yer alan avcılık faaliyetine uygun izin belgesi düzenlenecek.

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