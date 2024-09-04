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Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünde yangın

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 00:19
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Mersin’in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünde yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsün motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü.

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