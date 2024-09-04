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Akdeniz'de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 00:40 Güncelleme: 04.09.2024 00:52
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Akdeniz’de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.29'da merkez üssü Akdeniz olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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