04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Bursa'da fenalaşıp traktörün altına düşen şahıs öldü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 00:14
ABONE OL
Bursa’da fenalaşıp traktörün altına düşen şahıs öldü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, fenayaşması sonucu kullandığı traktörden düşerek, ilerlemeye devam eden aracın altında kalan Hüseyin Karaman (68), yaşamını yitirdi. Traktör, park halindeki araçlara çarparak durdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör