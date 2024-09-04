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Mersin Limanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri 50 milyon TL

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 11:07
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Mersin Limanı’nda ele geçirildi! Piyasa değeri 50 milyon TL

Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda çalıntı 11 pikap ve cip ile transit rejimine aykırı şekilde sahaya bırakılan 3 araç ele geçirildi. Ele geçirilen lüks araçların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu bildirildi.

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