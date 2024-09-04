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Balıkçılar bol miktarda palamutla döndü! 3 tanesi 200 TL

ahaber.com.tr Haber Merkezi Aslı Bilger Kutludağ
Giriş: 04.09.2024 11:03
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Balıkçılar bol miktarda palamutla döndü! 3 tanesi 200 TL

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar limana bol miktarda palamutla döndü. Akçakoca'da balıkçı tezgahlarında palamudun 3 tanesi 200 liradan alıcı buluyor.

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