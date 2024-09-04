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Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü 7 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 18:06
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Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü 7 yaralı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

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