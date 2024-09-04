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Korkunç kaza | motosikletler çarpıştı! 2 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 17:51
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Korkunç kaza | motosikletler çarpıştı! 2 yaralı

Düzce'de İbrahim A. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet E.'nin idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada sürücüler ağır yaralandı.

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