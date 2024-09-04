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Antalya'da silahlar konuştu! 4 kişi tutuklandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 17:58
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Antalya’da silahlar konuştu! 4 kişi tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde oto galeriye silahlı saldırı düzenleyen motosikletteki 2 kişi ile onlarla birlikte hareket ettikleri belirlenen 2 şüpheli, yakalanıp tutuklandı.

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