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Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı! 2 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 17:28 Güncelleme: 04.09.2024 17:40
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Elazığ’da ambulans ile otomobil çarpıştı! 2 yaralı

Elazığ'da ihbara giden bir ambulans ile sürücüsü öğrenilmeyen hafi ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazazedeler, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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