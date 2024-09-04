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Konya'da yeni bir obruk oluştu! Tam 100 metre çapında: Uçak sesi gibiydi, meğer burası çökmüş

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 04.09.2024 00:47
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Konya’da yeni bir obruk oluştu! Tam 100 metre çapında: Uçak sesi gibiydi, meğer burası çökmüş

Konya'nın Karapınar ilçesinde 100 metre çapında ve 10 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu. Mısırlı Yaylası mevkiinde bir pancar tarlasının yanında oluşan obruk, tarlada çalışan işçiler tarafından fark edildi. Görgü tanıkları obruğun oluşumu sırasında uçak sesine benzer bir ses duyduklarını ifade etti. Bölgede yaşayanlar ise ne olacağını bilmediklerini ve durumdan endişeli olduklarını dile getirdi.

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