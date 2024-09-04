04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 01:16
ABONE OL
Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 bin 432 uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör