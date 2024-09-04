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Kastamonu'da ağaçtan düştü! Hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 15:30 Güncelleme: 04.09.2024 15:31
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Kastamonu’da ağaçtan düştü! Hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Hacer Gürsu (70), tırmandığı ağaçtan dengesini kaybederek demir korkulukların üzerine düştü. İhbarla olay yerine gelen ekipler Gürsu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

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