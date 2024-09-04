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Aydın'da uyuşturucu satıcılarına operasyonu

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 15:31
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Aydın’da uyuşturucu satıcılarına operasyonu

Aydın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

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