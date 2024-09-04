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Kadın kuaförü ve kızını saçlarından sürükledi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 16:26
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Kadın kuaförü ve kızını saçlarından sürükledi

Diyarbakır'da bir kişi, kadın kuaförü anne ile kızını darbetti. İş yerinde kadınları saçlarından tutarak çeken şahsın saldırı anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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