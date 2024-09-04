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HÜRJET Mısır semalarında: İlk uçuşunu gerçekleştirdi

Giriş: 04.09.2024 16:28 Güncelleme: 04.09.2024 16:31
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HÜRJET Mısır semalarında: İlk uçuşunu gerçekleştirdi

Yerli ve milli imkanlarla TUSAŞ tarafından üretilen HÜRJET, Egypt International Airshow Fuarı çerçevesinde Mısır'da ilk uçuşunu gerçekleştirdi. HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetlerine teslimatlarının 2025'te başlaması bekleniyor. İşte detaylar...

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