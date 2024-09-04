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İskenderun'da akılalmaz komşu cinayeti

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 09:26
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İskenderun’da akılalmaz komşu cinayeti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde altınları için komşusunu öldüren şahsın, 40 yaşındaki Reşa'yı kahve içmeye davet edip, ardından sopayla döverek öldürdüğü ve ziynet eşyalarını çaldığı ortaya çıktı.

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